91 случай COVID-19 зарегистрирован на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 77 из них зафиксировали у жителей региона, 14 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 49 499 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 550 ямальцев. У 62 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 22 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 671 ямалец.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 20.09.21

Прокуратура Нового Уренгоя вернула сотрудникам «Ямалстройсервисавто» пять миллионов рублей долгов по зарплате. / Ямальский Избирком озвучил предварительные данные по прошедшим выборам. / Почему результаты «Единой России» сильно разнятся в регионах УрФО – объяснение политолога. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»