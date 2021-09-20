91 случай COVID-19 зарегистрирован на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 77 из них зафиксировали у жителей региона, 14 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 49 499 случаев заболевания коронавирусом.
Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 550 ямальцев. У 62 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 22 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.
За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 671 ямалец.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 20.09.21
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