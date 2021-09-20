В Салехарде автобусную остановку сдуло на стоящие рядом автомобили. Владельцы будут требовать компенсацию

Автобусная остановка в Салехарде, которую ветром унесло на расположенную рядом парковку, повредила дорогостоящие автомобили. Хозяева считают, что ущерб составляет 500 000 рублей, сообщает ИА «Север-Пресс».

Инцидент, произошел в субботу, 18 сентября. На Салехард обрушился шторм, который бушевал двое суток. На улице Объездной, порыв ветра перевернул автобусную остановку, которая весит почти тонну, она дважды перевернулась и рухнула сразу на три автомобиля – Toyota Highlander, «Нива» и «Mazda 3».

«Больше всего пострадала моя Toyota. Остановка упала ей на крышу. Разбила заднее стекло. Задняя крышка багажника восстановлению не подлежит – её разорвало. Полопалась внутренняя обшивка. У Mazda крыло, бампер и капот повреждено. «Нива» отделалась вмятинами и содранной краской на крыше и багажнике. Всего ремонта минимум на 500 тысяч рублей», – сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» Сергей Немченко.

Причина, по которой конструкция улетела, – отсутствие креплений к земле. По всей видимости, подрядная организация, менявшая бордюры, после временного демонтажа не закрепила остановочный комплекс ззаново

«Рабочие просто вернули остановку на место, не приварили и уехали. Месяца два точно так стоит», – подчеркивают очевидцы.

Владельцы поврежденных автомашин заказали независимую экспертизу, чтобы взыскать компенсацию за материальный ущерб. Остановка лежит рядом с парковкой.

Салехард, Александр Непомнящий

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