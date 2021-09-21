На Ямале за сутки зарегистрировано еще 92 случая COVID-19

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 92 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 87 из них зафиксировали у жителей региона, 5 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в округе выявлено 49 591 случай заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 531 ямалец. У 58 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, в том числе 21 пациенту требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 2 случая летального исхода от последствий ковида. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 673 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

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