На Ямале ожидается внезапный снег – ГИБДД рекомендует автолюбителям «переобуться»

В ближайшие дни на территории ЯНАО ожидается похолодание и выпадение снега. В основном это касается восточной части округа, сообщают метеослужбы. Соответственно ожидаются заморозки и гололедные явления.

В окружной Госавтоинспекции напомнили водителям о приближающейся зиме и необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. Инспекторы настоятельно советуют позаботиться о смене колес заранее, чтобы, цитируем пресс-релиз «не попасть в сложную ситуацию, когда снег вдруг выпадет совершенно внезапно».

Также водителям рекомендуют проверить техническое состояние автомобиля, соблюдать дистанцию, скоростной режим, а также избегать резких торможений. При этом напомним, шипованная резина значительно увеличивает тормозной путь.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 21.09.21

На Ямале за сутки зарегистрировано еще 92 случая COVID-19. / В Салехарде автобусную остановку сдуло на стоящие рядом автомобили. Владельцы будут требовать компенсацию. / 91 случай COVID-19 зарегистрирован на Ямале за сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»