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Среда, 22 сентября 2021, 12:32 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Число закрытых классов в школах Ямала из-за COVID-19 приблизилось к 70

В школах ЯНАО растет заболеваемость коронавирусом. Уже около 70 классов в общей сложности находятся на карантине, к тому же детям запрещено покидать квартиру.

Как напомнили в окружном департаменте образования, класс закрывается на карантин, если в нем заболел хотя бы один ребенок. При этом дети остаются на дистанционном обучении и не отстанут от программы.

В ведомстве отмечают, что эпидпроцесс по COVID-19 активен среди детей, большинство взрослых прошли вакцинацию. В школах принимают повышенные меры эпидбезопасности: регулярная дезинфекция, антисептики, температурный контроль школьников, разделение потоков.

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