Прокуратура ЯНАО заинтересовалась домом, у которого во время шторма пришлось подпирать стену

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку по публикации в соцсетях– «В ямальских городах разваливаются новые дома. Один из них подперли автокраном». На кадрах, которые предоставил подписчик паблика, видно как стену одного из новых домов в Салехарде подпирают стрелой подъемного крана. Но и этого не достаточно, от сильного ветра декоративное покрытие заметно ходит волнами.

Как выяснилось позднее, это новострой в Салехарде, расположенный по улице Глазкова. Подобный случай зафиксировали в главном поселке Приуральского района – Аксарке.

В связи с обоими фактами организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению жилищных прав граждан, а также исполнению органами местного самоуправления полномочий. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 22.09.21

Число закрытых классов в школах Ямала из-за COVID-19 приблизилось к 70. / Сегодня начинается астрономическая осень. / На Ямале ожидается внезапный снег – ГИБДД рекомендует автолюбителям «переобуться». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»