На Ямале диких хищников прививают от бешенства с помощью съедобных брикетов

В Приуральском районе начали «прививочною» компанию для диких лис и песцов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в округе подобное мероприятие проводится впервые. Специалисты разложили вакцину вблизи населенных пунктов, свалок и пойменных комплексов акватории рек Обь и Полуй.

Вакцина – безвредная съедобная приманка с капсулой препарата внутри. Съев брикет, животное получает необходимую дозу вакцины для иммунизации против бешенства на год. Если такой метод вакцинации применять систематически, территорию можно перевести в разряд благополучных по бешенству.

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