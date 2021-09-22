93 случая COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 88 из них зафиксировали у жителей региона, 5 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 49 684 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 525 ямальцев. У 53 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 22 требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 676 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 22.09.21

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