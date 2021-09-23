Ямал заканчивает сезон дорожных ремонтов

На Ямале завершается сезон дорожных ремонтов.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйств ЯНАО, в этом году работы идут более чем на 300 км дорог. На некоторых участках дорожные работы завершены или близятся к завершению.

В текущем году, согласно отчету ведомства, на подъезде к селу Аксарка на протяженности 0,861 км было заменено дорожное покрытие, очищены водопропускные трубы, спланированы и укреплены откосы и обочины, установлено новое барьерное ограждение и нанесена разметка.

Также был завершён ремонт объезда Салехарда. В прошлом году здесь отремонтировали участок длиной 0,853 км. В этом году работы велись на финишных 1,087 км дороги. Строители заменили дорожное покрытие, произвели укрепление обочин фрезератом и нанесли разметку.

На дороге Салехард-Аксарка дорожники намерены привести в нормативное состояние два участка. На одном – протяженностью 0,860 км – уже обновили асфальтобетонное покрытие, провели формирование откосов дороги и укрепили обочины, очистили водопропускные трубы, установили новое барьерное ограждение и знаки, нанесли разметку. На втором участке, протяженностью 3 км, подрядчик продолжает ремонт. Уже заменено дорожное полотно и укреплены обочины.

На дороге Лабытнанги-Харп продолжается ремонт участка, на котором образовалась трещина. Сначала дорожники сняли старый асфальт и приступили к демонтажу дорожных плит. Следующий этап – уложить новое щебеночное основание и слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, обустроить обочины, установить барьерное ограждение и дорожные знаки. Также идет ремонт на втором участке, протяженностью 1,3 км. Дорожное полотно и разметка заменены. Осталось установить барьерное ограждение и участок будет полностью готов.

На ряде объектов началась промежуточная приемка выполненных работ. Специалисты экспертной комиссии проверяют продольную ровность дорожного покрытия, поперечный уклон, откосы. Для проверки качества дорожного полотна образцы асфальта исследуют в лаборатории.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 23.09.21

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