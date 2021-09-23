«Черные расклейщики» под ударом: на Ямале будут штрафовать тех, кто лепит листовки куда попало

На Ямале за размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установленных мест теперь будут наказывать. Такое решение приняли 23 сентября депутаты ямальского ЗакСобрания. Поводом послужили многочисленные обращений ямальцев в адрес регионального парламента и мнения органов местного самоуправления.
Теперь за самовольную расклейку рекламных материалов вне установленных мест законом вводится административное наказание в виде предупреждения. Кроме того, увеличиваются штрафные санкции: для граждан размер штрафа составит от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 1,5 до 5 тысяч рублей. Юридические лица должны будут заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. Сумма штрафа за повторное правонарушение в течение года увеличится в разы.
Салехард, Александр Непомнящий
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