На Ямале выявлено 92 новых случая ковида

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 92 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 80 из них – зафиксировали у жителей региона, 12 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в округе выявлено 49 776 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 526 ямальцев. У 57 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, в том числе 17 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За прошедшие сутки региональным оперштабом летальных случаев не зафиксировано. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 676 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 23.09.21

«Черные расклейщики» под ударом: на Ямале будут штрафовать тех, кто лепит листовки куда попало. / В Губкинском в результате взрыва паровоздушной смеси в цистерне погиб рабочий. / Ямал заканчивает сезон дорожных ремонтов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»