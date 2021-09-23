Через две недели на Ямале закончится пассажирская навигация

На Ямале профильный департамент назвал даты завершения летней навигации по водным артериям. После того как перестанут ходить пассажирские суда, большинство отдаленных территорий будет связано с «большой землей» только через вертолетные перевозки.

Итак, первым перестанет действовать водные маршруты «Салехард – Новый Порт» и «Березово – Салехард – Мужи». Транспорт перестанет доставлять пассажиров 8 октября.

На два дня дольше будут выполнять перевозки по направлениям «Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым Мыс», «Катравож – Салехард и обратно» и «Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале».

И наконец «Салехард – Шурышкары – Мужи». В свой финальный рейс, текущей навигации, суда выйдут 12 октября.

18 октября отправится последний паром из окружной столицы по маршруту «Салехард – Приобье» .

А вот по дате закрытия паромной переправы Салехард – Лабытнанги информации пока нет. Год от года дата закрытия меняется. Все зависит от ледовой обстановки. Напомним, в прошлом году переправа закрылась 7 ноября.

Салехард, Александр Непомнящий

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