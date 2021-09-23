Началось: в Ханты-Мансийске более 9 тысяч школьников перевели на дистанционку

Более 9 тысяч школьников Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение. Онлайн учатся все классы 3, 4, 6, 8 школ, а также гимназии, сообщает «Медиахолдинг Югра» . На дистанте оказались также единичные классы ещё трёх школ. Задания для них планируют выкладывать на сайтах школ, а уроки онлайн будут проводить в соответствии с расписанием.

Такие ограничения связаны с повышенной активностью коронавируса в осенний период. Пока занятия переведены в дистанционный формат всего на неделю, однако срок могут увеличить в зависимости от заболеваемости среди учеников и работников школ.

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