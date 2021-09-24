На Ямале создадут первый арктический карбоновый полигон, чтобы наблюдать за потоками углерода

Создать карбоновый полигон планируют на Ямале. Он будет располагаться на участке, прилегающем к вышке РЛС высотой 198,6 м в окрестностях Лабытнанги и станции Обская. Полигон позволит определять потоки углерода на территории всей Сибири. В зону охвата наблюдений за климатически активными газами войдут экосистемы лесотундры, северной тайги, пойменные и заболоченные земли низовьев Оби. Оборудование столь высокой вышки и создание вокруг нее карбонового полигона позволит определять потоки углерода на территории в сотни квадратных километров, включая потоки с урбанизированных территорий – станции Обская, городов Лабытнанги и Салехарда.

Проект поддержан единогласным решением на заседании Экспертного совета под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

На его базе ямальские ученые будут искать решения по сокращению углеродного следа, привлечению климатического финансирования и улучшению экологии.

Об участии в проекте уже заявили Институт географии РАН, Тюменский государственный университет, Институт леса имени В.Н. Сукачева ФИЦ Красноярский НЦ СО РАН.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

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