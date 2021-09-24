США назначили своего «смотрящего» за Арктикой

США, озабоченные вопросом Арктики, назначили для региона куратора по вопросам безопасности. Им стал генерал-майор ВВС США в отставке Рэнди Ки. В его обязанности будет входить создание регионального центра Пентагона по исследованию проблем безопасности в арктическом регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны США.

«Ки отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института министерства обороны, миссия которого заключается в том, чтобы заниматься вопросами региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования. Цель центра – построить прочные, устойчивые международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США в Арктическом регионе. Ки также будет работать со странами-партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам», – говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны, которое приводит ТАСС.

Как пояснил газете «Взгляд» доктор военных наук Константин Сивков, таким образом Вашингтон создает почву для заблаговременной подготовки к гибридной войне против России и вытеснению ее из Арктики. Кроме того, новый центр, по мнению эксперта, будет разрабатывать экономические меры для проникновения США в Арктику. «Это может быть как поиск партнеров для создания совместных проектов, так и формирование каких-то некоммерческих организаций или даже налаживание контактов с российскими компаниями, которые впоследствии могут переориентироваться на США», – полагает Сивков.

Вашингтон, Елена Васильева

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