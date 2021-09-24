На Ямале полиция нашла охотника, который загонял лося на моторной лодке

Полицейские установили личность мужчины, который почти час не давал плывшему по реке лосю выбраться на берег. Когда измотанное животное все же сделало это, охотник пытался его застрелить. Сохатому удалось убежать в лес, сообщает «Ямал-Медиа».

Ситуацию заметили и сняли на видео ученые, занимающиеся мониторингом водоплавающих птиц. Они убеждали мужчину оставить животное в покое, но тот настаивал на своем праве убить лося, зверя, что охотится по лицензии. Специалисты отмечают: охота с использованием транспортных средств на Ямале запрещена.

«Благодаря предоставленным видеоматериалам и оперативному вмешательству полицейских установлена личность предполагаемого злоумышленника. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям данного гражданина», – рассказала ВрИО начальника отделения информации и общественных связей УМВД России по ЯНАО Мария Минх.

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