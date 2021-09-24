95 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 80 из них зафиксировали у жителей региона, 15 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 49 874 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 561 ямалец. У 58 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, в том числе 18 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 679 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 24.09.21

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