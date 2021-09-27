Режим повышенной готовности по COVID-19 на Ямале продлен до конца года

На Ямале продлили ограничения, действующие в регионе, до 31 декабря 2021 года, сообщили в региональном Правительстве. Жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Сохраняются требования по масочному режиму и соблюдению социальной дистанции не менее 1,5 м.

Прибывающим в регион необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, выполненный не более чем за 3 дня. Исключение – проживающие на территории региона, несовершеннолетние, вакцинированные или переболевшие коронавирусом не более полугода назад. При выходе на работу из отпуска или командировки длительностью более 5 дней, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест. Исключение – привитые и перенесшие COVID-19 не более полугода назад работники.

Салехард, Александр Непомнящий

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