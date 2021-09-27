На Ямале за сутки выявлено ещё 99 случаев ковида

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 87 из них зафиксировали у жителей региона, 12 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 50 165 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 597 ямальцев. У 69 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 22 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 687 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

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