На Ямале возбудили дело на охотника, который на лодке пытался загнать лося

В Шурышкарском районе завели уголовное дело на охотника. Напомним на прошлой неделе, орнитологи сообщили о мужчине на лодке, который не давал плывущему лосю выбраться на сушу. После пытался застрелить сохатого из ружья.

На видео, которые предоставили орнитологи, охотник громко выкрикивал, что у него есть лицензия. И, не обращая внимания на просьбы прекратить охоту, продолжал целиться в животное.

По видеоматериалам ученых полицейские установили личность охотника. Выяснилось, что лицензия, о которой он кричит, на самом деле принадлежит его родственнику. Кроме того, мужчина охотился на животное на лодке, несмотря на то, что на Ямале охота с использованием транспортных средств запрещена.

На северянина завели уголовное дело по статье 258 УК РФ – незаконная охота, сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Шурышкарский район, Александр Непомнящий

Шурышкарский район. Другие новости 27.09.21

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