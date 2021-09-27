Отчиму, который насиловал несовершеннолетнюю девочку, дали 20 лет тюрьмы

Суд признал виновным педофила из Лабытнанги, который насиловал несовершеннолетнюю девочку. На тот момент ей еще не исполнилось 14 лет. Об этом рассказали региональном Следственном Комитете. В ходе предварительного следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По данным следствия и суда, в городе Лабытнанги мужчина в течение нескольких лет совершал преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности малолетней падчерицы. О происходящем правоохранительным органам в ноябре 2020 года стало известно от матери одной из подруг потерпевшей, которой девочка жаловалась на действия отчима», – рассказали в ведомстве.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

Лабытнанги. Другие новости 27.09.21

На Ямале возбудили дело на охотника, который на лодке пытался загнать лося. / На Ямале за сутки выявлено ещё 99 случаев ковида. / Ямальцы, которых накормили бургерами с сальмонеллой, получат компенсации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»