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Понедельник, 27 сентября 2021, 15:55 мск

Новости Ямал

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Отчиму, который насиловал несовершеннолетнюю девочку, дали 20 лет тюрьмы

Суд признал виновным педофила из Лабытнанги, который насиловал несовершеннолетнюю девочку. На тот момент ей еще не исполнилось 14 лет. Об этом рассказали региональном Следственном Комитете. В ходе предварительного следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По данным следствия и суда, в городе Лабытнанги мужчина в течение нескольких лет совершал преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности малолетней падчерицы. О происходящем правоохранительным органам в ноябре 2020 года стало известно от матери одной из подруг потерпевшей, которой девочка жаловалась на действия отчима», – рассказали в ведомстве.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

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