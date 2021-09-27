Ямальца насмерть задавил на охоте снегоболотоход

В лесу под Ноябрьском погиб мужчина. Как сообщают в окружном управлении СКР, житель города выехал на охоту в выходные, но не вернулся домой. На его поиски отправился сын, который и обнаружил погибшего примерно в 25 километрах от южной столицы Ямала, сообщает yamal-media.ruх.

На месте происшествия работала следственная группа. По предварительным данным, мужчина пытался загрузить снегоболотоход на прицеп, однако машина сорвалась на него, он не смог выбраться из-под нее и в итоге скончался. Более детально картину случившегося поможет восстановить экспертиза. Отмечается, что все вещи погибшего и техника были на месте.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

Ноябрьск. Другие новости 27.09.21

Отчиму, который насиловал несовершеннолетнюю девочку, дали 20 лет тюрьмы. / На Ямале возбудили дело на охотника, который на лодке пытался загнать лося. / На Ямале за сутки выявлено ещё 99 случаев ковида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»