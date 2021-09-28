В Надыме ребенок получил травмы на неисправной горке

В Надыме ребенок получил травмы на детской площадке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел в поселке Приозерный. ООО «Восток-Запад» ответственное за содержание детской площадки, за ней должным образом не следило и ремонт оборудования не осуществляло.

В результате один из детей в процессе игры получил травмы – несовершеннолетняя девочка провалилась на горке в связи тем, что в ней не доставало доски. Ребенок получил травмы.

Прокурор внес представление руководителю организации, ответственной за площадку, представление – все нарушения по части качества игрового оборудования были устранены.

Кроме того, по постановлению прокурора генеральный директор предприятия был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда здоровью граждан). Виновному придется заплатить штраф на сумму 20 тыс. рублей.

Надым, Елена Васильева

Надым. Другие новости 28.09.21

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