На Ямале первая беременная, привитая от ковида, готовится выйти в декрет

На Ямале продолжается кампания по вакцинации от ковида беременных. Прививки поставили десять человек. Все они хорошо перенесли вакцинацию.

Первой на Ямале прививку поставила Мария Тибиде, медицинская сестра поликлиники Яр-Салинской больницы. Сейчас Мария готовится к декрету, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Вакцинацию перенесла хорошо. Всего один вечер держалась температура чуть выше 37 градусов. Мама и сестра тоже последовали моему примеру и привились от коронавируса. Это важно для защиты будущего малыша, который скоро появится в нашем доме», – рассказала Мария Тибиде.

Мария работает медсестрой в кабинете отоларинголога и ежедневно контактирует с большим количеством пациентов. Девушка отмечает, что пошла на вакцинацию, чтобы защитить себя и будущего малыша от коронавируса и осложнений после него.

Медики подтверждают, в случае заражения коронавирусом у непривитой будущей мамы в разы выше риск тяжелого течения болезни.

«Всего с начала года на Ямале более 250 беременных заразились COVID-19. Из них 33 женщины болели и в момент родов. В данном случае мы несем ответственность за две жизни. Поэтому рекомендуем будущим мамам защитить себя, чтобы страшная болезнь не позволила омрачать такое долгожданное и позитивное событие как ожидание малыша», – говорит первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

Для вакцинации беременных в России одобрен препарат «Спутник-V». Решение беременной о прививке должен одобрить акушер-гинеколог. По словам медиков, самым оптимальным для вакцинации является период после 22 недель беременности.

Всего вакцинацию от коронавируса на Ямале прошли более 178 000 ямальцев, полностью завершили курс вакцинации почти 172 000 человек, порядка 4 500 человек ревакцинировались.

Салехард, Елена Васильева

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