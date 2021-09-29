Интернет-путаны за виртуальные предложения выманивали реальные деньги

Полиция Нового Уренгоя выявила интернет-мошенников, которые в сети предлагали интим-услуги, но не сдерживали обещаний. На их луовки попались, в том числе, и жители Ямала.

Одним из обманутых стал 22-летний новоуренгоец. Он нашел в интернете объявление об интим-услугах и поверил заманчивому предложению. Юноша перевел жрице любви 6 тысяч рублей, но ничего не получил – с ним просто перестали выходить на связь.

Более «щедрый» 40-летний северянин отправил 36 тысяч с тем же результатом – после получения денег с ним перестали выходить на связь.

Обманутые мужчины обратились в полицию, где аферистов смогли найти – ими оказались жители города Каменск-Шахтинский Ростовской области. В отношении них возбудили уголовные дела за мошенничество и взяли подписки о невыезде.

Новый-Уренгой, Александр Непомнящий

Новый-Уренгой. Другие новости 29.09.21

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