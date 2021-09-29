98 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 86 из них – зафиксировали у жителей региона, 12 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 50 360 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 607 ямальцев. У 71 жителя региона болезнь проходит в тяжелой форме. 21 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 692 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

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