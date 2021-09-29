Под Новым Уренгоем иномарка врезалась в экскаватор

Под Новым Уренгоем 29 сентября произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль на скорости влетел в экскаватор, который стоял на обочине. Рядом со спецтехникой были установлены предупреждающие знаки, сообщает yamal-media.ru.

От удара иномарку сильно деформировало, водитель 1996 года рождения погиб на месте, сообщили в региональном управлении ГИБДД. По факту происшествия со смертельным исходом организована проверка.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 29.09.21

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