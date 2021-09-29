Ямал запустил онлайн-регистрацию трэколов и другой техники

Ямал вошел в число пилотных площадок, где реализуют проекта по проведению дистанционного осмотра самоходных машин и других видов техники. Инициативу планируют запустить уже с 1 октября.

При оказании услуги по госрегистрации такого транспорта будут использоваться цифровые технологии. В частности, с помощью специального приложения удаленно будут сверять номера агрегатов при совершении регистрационных действий. Это позволит упростить и ускорить процесс.

Сейчас для осмотра таких видов техники инспекторы соответствующе региональной службы выезжают на место базирования вездеходов. В связи с территориальной удаленностью населенных пунктов, месторождений нефти и газа это вызывает ряд сложностей. До момента регистрации, собственник не может эксплуатировать транспортное средство, что влечет за собой неудобства и финансовые издержки.

Сейчас процедура по сверке сведений занимает до 20 дней, после внедрения изменений сверка будет выполнена в один рабочий день.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 29.09.21

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