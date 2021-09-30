99 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 87 из них зафиксировали у жителей региона, 12 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 50 459 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 610 ямальцев. У 84 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, в том числе 27 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом не зафиксировано летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 692 ямальца

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 30.09.21

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