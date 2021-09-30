8 часов: для чиновников ограничили время реакции на публикации в соцсетях

Правительство Ямала разработала регламент, который ограничивает время реагирования на жалобы жителей. Согласно документу, который размещен на портале правительства региона, предельный срок ответа на вопрос или жалобу составляет 8 часов. Ранее же время ответа не регламентировалось.

Как напомнили в Центре управления регионом ЯНАО, жители округа могут оставить свое обращение, жалобу в комментариях и или в личных сообщениях на официальных страницах городских администраций или других органах исполнительной власти в регионе.

Более того, если для подготовки ответа требуется дополнительное время, необходимо опубликовать промежуточный ответ. В таком случае, сроки могут расширится до пяти рабочих дней.

В новом регламенте также прописано, каким должен быть текст ответа: кратким, на доступном языке, с указанием сроков для решения вопросов и по возможности подтвержденным фото и видеоматериалом в формате «было – стало».

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