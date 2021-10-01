Жалоб стало меньше, приоритеты поменялись: в ЦУР ЯНАО опубликовали сентябрьскую статистику

Центр Управления регионом Ямало-Ненецкого АО подвел итоги по обращению жителей округа в соцсетях. По данным ведомства, количество жалоб и обращений снизилось на четверть и составило более 2300.

Первый осенний месяц отметился и смещением приоритетов. На первое место по количеству обращений вышло ЖКХ – их зарегистрировано в два раза больше, чем в августе. В том числе, это связано с подключением отопления в муниципалитетах округа. Таким образом, тема ЖКХ переместилась с четвёртого на первое место в рейтинге. На втором месте – дороги. На третьем – соцзащита. Четвертое место занимают темы, связанные с благоустройством. Пятёрку тем-лидеров снова замыкают вопросы по теме «здравоохранение».

Тройка муниципалитетов по числу обращений осталась прежней. Большинство проблемных сообщений в социальных сетях фиксируется от жителей самых крупных муниципалитетов – Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя. В общей сложности из них поступило более половины всех запросов.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 01.10.21

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