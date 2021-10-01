Ямал: выявлен еще 101 случай COVID-19

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 101 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 86 из них зафиксировали у жителей региона, 15 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в ЯНАО выявлено 50 560 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 611 ямальцев. У 82 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, 27 пациентам требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 летальный исход от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 693 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 01.10.21

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