Сотрудников «Уренгой бурение» проверят на знание безопасных условий труда после ЧП с электромонтером

В Новом Уренгое сотрудник филиала ООО «Газпром бурение» «Уренгой бурение» получит от предприятия компенсацию в полмиллиона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры округа, наказание последовало в связи с тем, что предприятие нарушило все сроки расследования несчастного случая, произошедшего с электромонтером на производстве. Кроме того, как выяснилось, ЧП произошло вследствие того, что на «Уренгой бурение» не были обеспечены безопасные условия труда.

По суду, куда обратилась прокуратура Нового Уренгоя, виновных за нарушение условия труда привлекли к дисциплинарной ответственности, сотрудников филиала отправили на внеочередную проверку знаний требований охраны труда, а в пользу пострадавшего были взысканы полмиллиона рублей.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Новый Уренгой. Другие новости 01.10.21

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