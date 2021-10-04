Ямал вошел в топ регионов с высокой поддержкой социально ориентированного предпринимательства

В Министерстве экономического развития России сформировали рейтинг регионов по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг за 2020 год. Ямал занял третье место среди 85 субъектов, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Высокая оценка в рейтинге стала возможна благодаря последовательной политике округа в направлении развития инфраструктуры социально ориентированных предприятий, внедрению мер государственной поддержки для социального бизнеса, отмечают в ямальском правительстве. Так, в апреле 2021 года запущена уникальная для всей страны мера финансовой поддержки – гранты от губернатора Ямала для начинающих социальных предпринимателей. Округ стал первым из субъектов РФ, где поддерживают соцпредпринимателей на этапе создания бизнес-проекта. Благодаря этой мере жители Ноябрьска и Салехарда получили доступ к спортивно-оздоровительным и услугам, стимулирующим творческое развитие детей, подростков и людей с ограничениями по здоровью.

В июле стартовала заявочная кампания на гранты в сфере социального бизнеса. Сегодня определены 15 социальных предприятий, которые получат денежные средства в сумме до 1 млн рублей на каждого. Заявки на поддержку принимаются на сайте РазвивайБизнес89.рф.

Помимо прямых финансовых мер поддержки для социально ориентированных предпринимателей, в округе регулярно проходят образовательные мероприятия на базе окружного центра «Мой бизнес». Предпринимателям помогают разработать фирменный стиль и презентовать услуги на интернет-площадках, в формате «одного окна» подбирают актуальные инструменты для развития предприятия.

«Губернатор Ямала в приоритет своей работы ставит улучшение качества жизни ямальцев. В работе социальных предпринимателей эта цель является миссией предприятия. Со своей стороны, при разработке программ поддержки, стараемся учесть особенности ведения данного бизнеса, предложить предпринимателям те инструменты, которые будут эффективны для развития их бизнес-проектов», – рассказал исполняющий обязанности директора окружного департамента экономики Валерий Миронов.

Салехард, Елена Васильева

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