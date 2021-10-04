103 случая COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 83 из них зафиксировали у жителей региона, 20 – и у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в округе выявлено 50 869 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 658 ямальцев. У 80 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, в том числе 28 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 летальный исход от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 696 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

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