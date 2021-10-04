Вонючее дело: прокуратура Муравленко заставила УК устранить неисправность канализации

Прокуратура Муравленко заставила УК «Городское Хозяйство 1» устранить зловонную течь в подвале жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Нарушения в работе обслуживающей организации были выявлены в ходе прокурорской проверки, поводом для которой послужило сообщение, опубликованном в СМИ. В публикации говорилось, что УК не выполняет свои обязанности и не исполняет заявки жителей дома на протекающую канализацию.

«В ходе надзорных мероприятий факты, описанные в СМИ, подтвердились. В связи с чем прокурор города внёс представление на имя директора обслуживающей организации о немедленном устранении нарушений», рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день УК исполнила требования прокуратуры. Коммунальщики очистили подвал от нечистот и обработали его специальными средствами для устранения зловонного запаха.

Муравленко, Александр Непомнящий

Муравленко. Другие новости 04.10.21

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