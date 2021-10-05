Внимание, конкурсы! В четырех муниципалитетах Ямала объявлен отбор на должности глав

В Приуральском, Красноселькупском, Ямальском районах и Губкинском начинаются конкурсы: для участия в них ждут заявления от кандидатов на должности глав муниципалитетов. Поселения, входящие в них, объединили в муниципальные округа. Конкурсный отбор стал следствием реформы местного самоуправления.

Кроме того, по предложению жителей Пурпе присоединили к Губкинскому. В нем конкурс пройдет 22 октября.

Позднее конкурсная комиссия определит претендентов на должности глав муниципалитетов в Приуральском Красноселькупском и Ямальском районах 1, 2 и 3 ноября соответственно.

Во всех случаях конкурс состоит из двух этапов. На первом конкурсная комиссия рассматривает документы претендентов, на втором – проходят индивидуальные собеседования, где оцениваются профессиональные и личностные качества. По итогам конкурсная комиссия предлагает на рассмотрение депутатов местных дум не менее двух кандидатов на замещение должности главы.

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