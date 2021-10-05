На Ямале выдачу бесплатных лекарственных наборов продлили до конца ноября

Лекарства от ОРВИ продолжать выдавать бесплатно до конца ноября, сообщают в пресс-службе регионального правительства. Получить набор можно на первичном приёме у терапевта или педиатра, а также при вызове врача на дом.

В зависимости от возраста пациента и симптомов набор содержит от 7 до 13 препаратов. В него входят противовирусные, жаропонижающие, муколитические, противомикробные, антисептические средства, назальные спреи, витамины. В некоторые комплекты дополнительно входят антибиотик и эубиотик.

С июля прошлого года ямальцам выдано более 300 000 наборов.

Салехард, Александр Непомнящий

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