2 миллиона тестов на COVID-19 провели на Ямале с начала пандемии

С начала пандемии в ямальских лабораториях выполнено порядка двух миллионов исследований методом ПЦР-диагностики. По словам специалистов, это позволяет своевременно обнаружить коронавирус, снизить риск его распространения и оперативно начать лечение. При этом, как рассказали в правительстве Ямала, регион стал одним из первых, где тестирование на коронавирус проводится всем гражданам с симптомами ОРВИ.

В лабораториях ежедневно выполняется около 3 000 исследований.

«Важно понимать, что показатель заболеваемости отражает уровень тестирования населения. Именно своевременная диагностика коронавирусной инфекции позволяет оперативно начать лечение пациентов и остановить дальнейшее распространение коронавируса на территории региона», – рассказала главный внештатный специалист по лабораторной диагностике департамента здравоохранения ЯНАО Людмила Бикбулатова.

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