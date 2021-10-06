В ЯНАО назвали ориентировочную дату открытия зимников

В Ямало-Ненецком АО озвучили даты, когда заработают сезонные автодороги или как их еще называют «зимники». Планируется что всего их будет два. Самый протяженный свяжет Ямал с Югрой. Большей частью он проходит по бассейну реки Обь. Маршрут «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» проложат по прибрежным участкам рек, протокам, сорам и участкам суши. Длина трассы – 314 километров.

Другая региональная зимняя автодорога свяжет с «Большой землей отдалённый поселок Яр-Сале, административный центр Ямальского района. Отправной точкой дороги станет село Аксарка. Дорога так же пройдет через села Салемал и Панаевск. Общая протяженность «зимника» немногим больше 167 километров.

Официальное открытие, пока, намечено на первый день января 2022-го. На работы по обустройству в регионе выделяют чуть менее 152 миллионов рублей.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 06.10.21

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