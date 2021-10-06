В Ноябрьске свернули COVID-госпиталь на базе Ноябрьского СПИД-Центра

В Ноябрьске закрыли инфекционный госпиталь на 60 коек, расположенный в Ямальском СПИД-Центре. Госпиталь открылся в июне этого года, когда был зафиксирован очередной подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Почти за 3 месяца работы госпиталя в нем прошли лечение более 250 пациентов из Ноябрьска и близлежащих городов.

«В здании Центра СПИД уже проведена полная дезинфекция всех помещений. Центр готов принять пациентов основного профиля своей деятельности. Также специалисты «Ямало-Ненецкого окружного центра профилактики и борьбы со СПИД» совместно с департаментом здравоохранения ЯНАО продолжат курировать работу по противоэпидемическим мероприятиям в Ямало-Ненецком автономном округе» – говорится на официальной странице учреждения в соцсетях.

«Эпидемическая ситуация в регионе остается по-прежнему напряженной, но сейчас у нас уже есть возможность перейти к основному профилю работы – борьбе с ВИЧ/СПИДом. Эпидемия ВИЧ не менее серьезна, чем пандемия COVID-19, поэтому, по возможности, необходимо возобновлять оказание стационарной медицинской помощи пациентам с вирусом иммунодефицита человека, – прокомментировала главный врач СПИД-Центра Людмила Волова.

При этом отмечается, что в учреждении работа по лечению пациентов с ВИЧ-инфекцией приостанавливалась только в стационарном режиме. Амбулаторный прием пациентов проводился специалистами Центра СПИД со строгим соблюдением всех мер профилактики.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

Ноябрьск. Другие новости 06.10.21

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