Упавшие качели убили ребенка

В Тазовском районе ЯНАО прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела из-за смерти 6-летней девочки. Как сообщили в ведомстве, это случилось в поселке Антипаюта, на детской площадке. Её монтаж не был завершен. Но при этом ограждение, либо знаки предупреждающие о запрете использования отсутствовали. Дети, соответственно, имели к площадке открытый доступ.

Трагедия произошла из-за качелей, на которых отсутствовали какие-либо крепления.

«В результате опрокидывания на ребенка незакрепленных качелей, девочка получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. Несовершеннолетняя была доставлена в больницу г. Новый Уренгой, где вскоре скончалась," – говорится в сообщении Прокуратуры ЯНАО

Сейчас, по представлению прокурора, все нарушения устранены, детские конструкции закреплены надлежащим образом.

Кроме того, прокуратурой округа взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

Тазовский район, Александр Непомнящий

Тазовский район. Другие новости 06.10.21

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