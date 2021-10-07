Ущерб на 10 миллионов: в ЯНАО задержали рыболовов-браконьеров

В поселке Белоярский Ямало-Ненецкого АО обнаружен большой склад замороженной рыбы. Местные рыбаки добыли в бассейне Оби в общей сложности 2784 особей. Нелегальный улов браконьеры планировали продавать.

Склад-рефрижератор нелегально выловленной рыбы, сделанный из обычного балка, обнаружили инспекторы Службы биоресурсов и полицейские. Общий ущерб от вылова ценной рыбы оценивается в 10 миллионов рублей. В отношении рыбаков-браконьеров возбуждено уголовное дело по статье 256 «Незаконная добыча водных биологических ресурсов в особо крупном размере» Уголовного кодекса. Им грозит от 2 до 5 лет лишения или ограничения свободы, а также крупные штрафы. Подозреваемые в браконьерстве находятся под подпиской о невыезде.

Приуральский район, Александр Непомнящий

Приуральский район. Другие новости 07.10.21

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