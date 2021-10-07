108 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 96 из них зафиксировали у жителей региона, 12 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 51 188 случаев заболевания коронавирусом.
Сейчас на госпитализации в стационарах находится 697 ямальцев. У 86 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 25 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.
За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 случай летального исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 698 ямальцев.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 07.10.21
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