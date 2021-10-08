На Ямале ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Но пока не для всех

Правительство Ямала сообщило о начале обязательной вакцинации от коронавируса. Прививку от COVID-19 в обязательном порядке должны поставить работники определенных сфер деятельности. Исключения будут делаться только для тех, у кого имеются противопоказания и медотвод.

Итак, в обязательном порядке прививку должны поставить сотрудники медицинских организаций, сферы образования, обслуживания населения, работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений. Вакцинация от коронавируса обязательна и для государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.

Вахтовые работники, прибывающие и работающие в регионе, обязаны иметь сертификат о вакцинации.

«Не привитых или граждан с незаконченным курсом вакцинации необходимо отстранить от работы или перевести на дистанционный режим», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Ямала.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 07.10.21

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