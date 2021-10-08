В Тазовской губе перевернулся катамаран, есть жертвы

В Тазовской губе перевернулся катамаран, ведётся спасательная операция, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Сигнал бедствия поступил около пяти утра 8 октября 2021 года. По уточнённой информации на катамаране, который использовалась для транспортировки груза с берега на теплоходы, находилось четыре человека. Двоих удалось спасти сразу.

В районе ЧП находились два судна – теплоход «Механик Калашников» и сухогруз «Беломорский-23». Благодаря действиям капитанов, краном был поднят катамаран. В его рубке обнаружен погибшим третий человек. Сейчас на моторных лодках силами экипажей судов ведутся поиски четвертого пассажира. На место ЧП на лодке «Фантом» выехали спасатели и представитель следственного комитета. Также ведётся поиск с вертолёта.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности движения на водном транспорте.

Тазовский Район, Александр Непомнящий

Тазовский Район. Другие новости 08.10.21

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