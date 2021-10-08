107 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 95 из них зафиксировали у жителей региона, 12 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 51 295 случаев заболевания коронавирусом.
Сейчас на госпитализации в стационарах находится 720 ямальцев. У 78 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 25 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.
За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 701 ямалец.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 08.10.21
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