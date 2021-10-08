Север штормит: на Ямале и в Югре ожидаются ветреные выходные

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют для Ямала на субботу, 9 октября, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«В ближайшие сутки скорость ветра на территории автономного округа может достигать 17 м/с, с порывами до 22 м/с», – говорится в сообщении.
В Югре о сильном ветре предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Сургута. Ненастье может начаться уже сегодня. По информации ЕДДС, порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. Такая погода может продержаться в Сургуте все выходные.
Рекомендации спасателей традиционны. Сургутян призывают держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и шатких строений.
Салехард, Сургут, Александр Непомнящий
Салехард, Сургут. Другие новости 08.10.21
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