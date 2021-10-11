Для Арктики создадут новые «Вездесущие» военные машины

В России строят новый парки военной техники для Арктики. Как пишет газета «Красная звезда», идея состоит в том, чтобы

перевести машины на единое снегоболотоходное легкобронированное двухзвенное гусеничное базовое шасси грузоподъемностью до четырех тонн. На этих шасси будут монтировать легкие версии ВВСТ – совокупность объектов и технических средств, обеспечивающих их применение. Ранее подобные объекты размещали на более чем десяти образцах базовых шасси гусеничной и колесной военной автомобильной и бронетанковой техники.

Устаревшие образцы базовых шасси грузоподъемностью от 6 до 30 тонн меняют на высокоунифицированные гусеничные машины семейства «Вездесущий». На замену устаревшим однозвенным небронированным снегоболотоходным гусеничным транспортерам-тягачам ГТ-СМ и ГТ-Т грузоподъемностью от одной до двух тонн разработали небронированный ДГМ ГАЗ-3344-20 грузоподъемностью в три тонны.

В настоящий момент проводятся работы по созданию ремонтно-эвакуационной машины РЭМ-ГТ на базе ДТ-30ПМ, машины технической разведки МТР-Г на базе двухзвенного гусеничного транспортёра-тягача ГАЗ-3344-20. Также предусмотрено создание мастерской технического обслуживания и ремонта ВАТ и БТВТ в кузовах-контейнерах.

Что касается колесных автомобилей, то они по-прежнему востребованы в Арктике. Но и здесь будут две новинки. Первая – по созданию модификаций «Урала» и КамАЗа, способных работать при температурах до минус 60 градусов. Это предложение уже готово. Над вторым трудятся – это повышение проходимости машин с шинами увеличенного радиуса низкого давления.

Кроме того, расширят модельный ряд парка автомобилей за счет снегоходов, в том числе оборудованных кабиной, и колесных двух- и трехосных мотовездеходов, адаптированных из гражданского сектора путем доработки их по требованиям Минобороны России.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 11.10.21

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