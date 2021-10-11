Прокурор аннулировал брак югорчанки и уже женатого армянина

В Нягани прокуратура аннулировала брак местной жительницы и армянина. Как выяснилось, он оказался фиктивным, а новый муж югорчанки – женатым.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ХМАО, иностранный гражданин при заключении брака с гражданкой России скрыл информацию о заключенном им уже на территории Республики Армения браке. Вскоре после получения свидетельства о регистрации брака он обратился в органы внутренних дел с заявлением о получении гражданства России в упрощенном порядке.

Установив, что иностранный гражданин преследовал цель не создания семьи, а получения гражданства РФ в упрощенном порядке, прокуратура обратилась в суд в интересах Российской Федерации с исковым заявлением о признании указанного брака недействительным.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, запись актов гражданского состояния о регистрации брака аннулирована.

Нягань, Елена Васильева

Нягань. Другие новости 11.10.21

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